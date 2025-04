Koča Premuda naj bo referenčna točka pohodnikov

Ne kot nekakšna »oštarija«, prenovljena koča Mario Premuda bo po novem kot prava ... koča. Tako je bilo slišati na uradnem odprtju obnovljene koče pri rezervatu doline Glinščice v Boljuncu, ki spet vabi ljubitelje narave, pohodnike in plezalce, da se v njej okrepčajo. Kočo, ki se ponaša z najnižjo nadmorsko višino v Italiji (80 metrov) in je v lasti društva Società delle Alpi Giulie (SAG), so včeraj slavnostno odprli. Okrepčevalnico so pred letom in pol zaprli in jo korenito obnovili, ključe pa so nato izročili novemu upravitelju.

»Zaprtje koče Premuda je bilo za nas boleče poglavje. Vsak dan smo od takrat prejemali klice: kdaj boste spet odprli, so nas spraševali ljudje. Zavedamo se, da smo s prejšnjimi upravitelji nekoliko zašli s smeri. Sedaj pa si prizadevamo za to, da bo ta kraj ponovno zaživel kot referenčna točka alpinistov in pohodnikov,« je množico na odprtju nagovoril predsednik združenja SAG Paolo Toffanin.

Živ muzej nekdanje doline Glinščice

Novi upravitelj ter vodja družbe Almost Blue Franco Bulli je poudaril, da mu vrnitev v kočo Premuda pomeni veliko. »V njej želim, da bi nastal živ muzej tega, kar je nekoč bila dolina, ter kraj združevanja vseh njenih obiskovalcev in ljubiteljev,« je povedal.

Po pogodbi bo novi upravitelj skrbel za objekt skupno dvanajst let. Z lastnikom pa velja dogovor, da se bo v tem času v koči vrstilo več kulturnih dogodkov, tako kot je bilo nekoč. Do oktobra bo koča obratovala vsak dan od 10. do 22. ure, nakar bo enkrat tedensko zaprta.