Koledar Pod oljkami v Bregu krasijo fotografije srednješolcev

Oljkarstvo je na območju Občine Dolina vse bolj razširjena in uveljavljena panoga, je zbrane v boljunskem gledališču Prešeren včeraj dopoldne na predstavitvi vsakoletnega koledarja Pod oljkami v Bregu nagovoril Boris Pangerc. »Zato je treba mlade oljkarje začeti vzgajati zelo zgodaj. In šola je prav gotovo primeren prostor, kjer se lahko zasadi nove mladike, saj mladi se radi navdušijo za dobre, zanimive in koristne stvari. Treba pa jim je dati zadostno pozornost in spodbujati njihovo ustvarjalnost, tako da bodo protagonisti in da si bodo prevzeli odgovornost pri odločanju,« je poudaril. Ena takih pobud je po njegovi oceni tudi koledar Pod oljkami v Bregu, ki so ga prvič tiskali leta 2002 z željo, da bi promoviral oljkarstvo z oljkami, ki bi visele na stenah številnih kuhinj ali kleti.

Prvi koledar, pri katerem so sodelovali dijaki domačih nižjih srednjih šol Simona Gregorčiča iz Doline in Fulvia Tomizze od Domja, je izšel leta 2006. Takrat so mladi risali na temo oljk in vsedržavno združenje Città dell’olio je koledar delilo med svojimi člani kot novoletno darilo, je spomnil Pangerc. Tokrat so bili srednješolci znova protagonisti, preizkusili pa so se kot fotografi. Govornik je namignil, da je bilo sodelovanje množično in so se morali žal omejiti na 13 fotografij.

Besedo so nato prevzeli srednješolci: s pomočjo glasbe, zvoka in besed so nastopajoči nanizali pomene oljke in njeno zgodovino.

