Koledar s fotografijami Maria Magajne

Po letošnjem koledarju, ki so ga posvetili slikarju Albertu Sirku, so se v Križu za koledar 2022 odločili še za enega uglednega vaščana in sicer Maria Magajno. SKD Vesna je pravkar tiskani stenski koledar obogatilo z dvanajst fotografijami znanega fotoreporterja Primorskega dnevnika, ki je prebival v Trstu, a je ostal vseskozi navezan na rojstno vas, kjer še danes prebivajo njegovi sorodniki.

Kriško kulturno društvo je koledar s fotografijami iz kriške povojne zgodovine izdalo v sodelovanju z Odsekom za zgodovino Narodne in študijske knjižnice, ki hrani Magajnov arhiv. Koledarji bodo na voljo jutri in v nedeljo med 10.30 in 12.30 v Sirkovem domu za ceno 10 evrov.