Kolesarskih stez še premalo, izposojevalnic pa trenutno 23

Novica, da bo Trst ob skoraj 500 parkirnih mest na 4. pomolu, je najbrž marsikoga spravila v slabo voljo. Parkirišče ob gledališču Miela na tržaškem nabrežju je bilo namreč zelo priljubljeno tako med domačini kot med turisti. Nekateri so svoje vozilo na 4. pomolu parkirali le občasno in za nekaj ur, nekateri zaposleni v bližnjih pisarnah pa so imeli zanj mesečni abonma. Tudi prejšnji teden, v zadnjih dneh »obratovanja«, se je pred njim ob marsikateri uri vila dolga vrsta vozil. Zlasti tiste dni, ko je nekaj sto metrov stran zasidrana ena od orjaških ladij za križarjenje, zaradi česar je dostop do plačljivih parkirnih mest na nabrežju in ob Pomorski postaji prepovedan.

Mreža mestnega prevoznika Trieste Trasporti pa je kljub vsemu razvejana. Redni uporabniki njegovih avtobusov vedo povedati, da so vožnje - na številnih progah - ustrezno pogoste. Poglavje zase so okoliške vasi, ki so povečini slabo povezane z mestom.

Kdor ne živi v bližini postaje mestnih avtobusov, ima od leta 2020 na voljo tudi izposojo koles Bits, ki jo za Občino Trst upravlja ravno podjetje Trieste Trasporti. Ta je stroškovno ugodna, saj lahko aplikacijo Weelo snamemo brezplačno, ob letni naročnini (9 evrov) pa si na eni od 23 postaj lahko kadarkoli izposodimo kolo in se z njim vsakič zastonj peljemo za 30 minut. Negativnih plati pa je kar nekaj: veliko izposojevalnic se nahaja v krajih, kjer bomo težko našli prosto parkirno mesto za svoj avtomobil, tržaške ceste so pogosto navkreber, tržaški šoferji niso vajeni kolesarjev, kolesarske steze pa lahko preštejemo na prste ene roke ...