Kombi zbil peško in jo hudo poškodoval

V Ulici Palatucci, nedaleč od Rižarne pri Sveti Soboti, so na prehodu za pešce okrog 12. ure povozili 77-letno žensko z začetnicama C.R. Med prečkanjem je do prehoda privozil skuterist, 40-letni M.L., ki je sicer gospo opazil in se takoj ustavil. Za njim pa je iz ulice Miani pridrvel kombi. Voznik, 59-letni M.N.K., je skuter opazil in se mu izognil, a iz še nepojasnjenih razlogov pri tem ni zaviral in zbil peško, ki je hudo poškodovana pristala na tleh. Reševalci službe 118 so jo prepeljali v katinarsko bolnišnico. Na kraj so prispeli tudi gasilci in lokalna policija.