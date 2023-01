Korak naprej v primeru Unabomber

Primer Unabomber, ki ga je tržaško tožilstvo ponovno odprlo novembra lani, je še korak bliže k odkritju resnice glede atentatov, v katerih je bilo med letoma 1994 in 2006 poškodovanih več ljudi. Glavni tožilec Antonio De Nicolo je vložil prošnjo za začetek postopka vnaprejšnje dokazne ocene. Če bo sodnik odobril prošnjo, bodo lahko nadaljevali z iskanjem dokaznega DNK gradiva na predmetih. Med osumljenci se je pojavila ena nova oseba, preostalih deset pa so obravnavali že pred arhiviranjem primera. Glavni tožilec De Nicolo upa, da bodo v primeru odprtja postopka z novimi inovativnimi forenzičnimi metodami prišli do rezultatov, do katerih pred leti ni bilo mogoče priti.