Korenine sedanjosti od Armencev do iranske revolucije

Od 9. novembra do 25. januarja 2026 bodo v opernem gledališču Verdi spet na sporedu zgodovinska predavanja s prostim vstopom iz niza Lezioni di storia, ki jih ponujajo Občina Trst, založba Laterza in skupina NEM ob podpori Fundacije CRTrieste.Tema tokratnega sklopa, ki obsega pet predavanj, so Korenine sedanjosti.

V nedeljo, 9. novembra, ob 11. uri bo led prebil zgodovinar Marcello Flores, ki bo predaval o genocidu nad Armenci leta 1915. 16. novembra bo na vrsti Simona Colarizi, ki bo obravnavala propad velikih cesarstev ob koncu prve svetovne vojne. Mario Del Pero se bo 21. decembra lotil kongresa v Jalti, ki je Evropo razdelil v dve interesni sferi. V novem letu bo Benedetta Tobagi 18. januarja predavala o protestnem gibanju leta 1968, 25. januarja pa bo Paola Rivetti podrobno opisala iransko revolucijo ajatole Homeinija leta 1979.