Koronavirus pomešal štrene tudi slovenskim igralnicam

Niti igram na srečo se v obdobju koronavirusa ne prede najbolje. Ljubitelji igralniškega sveta so v ponedeljek dopoldne obstali pred zaprtimi vrati nekaterih igralnic in igralnih salonov v Sloveniji, ki vse od 60. let prejšnjega stoletja z različnimi obdobji vzponov in padcev cvetijo zlasti v obmejnem pasu. Na družbenih omrežjih družbe Casinò Portorož se je na primer dopoldne pojavilo obvestilo, da bosta obe njeni igralnici - v Portorožu in Lipici - ostali preventivno zaprti vse do prihodnjega petka, 20. marca. Isto se je še pred tem zgodilo v Novi Gorici in okolici.

Tovrstne lokale je v Furlaniji - Julijski krajini zaradi izrednih zdravstvenih razmer doletela že v nedeljo. Šlo pa je za izrecno določilo vladne uredbe, medtem ko v sosednji državi za zdaj gre za samostojne odločitve posameznih upraviteljev, ker je tam epidemija koronavirusa šele v povojih. Potem ko je italijanski predsednik vlade Giuseppe Conte v ponedeljek v poznejših večernih urah naznanil, da bodo najstrožji ukrepi za zajezitev širjenja novega koronavirusa veljali v celi Italiji, se zaskrbljenost neizbežno stopnjuje tudi v bližnji Sloveniji. Še isto ponedeljkovo jutro, ko smo se na teren odpravili v Lipico, domovino treh igralnic oziroma igralnih salonov, je bilo stanje relativno mirno. Uvedli so vrsto preventivnih ukrepov, vendar se vprašanje morebitnega začasnega zaprtja sploh še ni postavljalo. Kljub temu da je šlo za povsem neugleden in povrhu še »virusno obarvan« prvi dan v tednu je bilo opaziti kar nekaj starejših zvestih strank, ki so vztrajno vstopali in jih naša prisotnost ni posebno zmotila.