Kosovelu za rojstni dan venček pesmi

Srečku Kosovelu so ob 120. rojstnem dnevu voščili učenci in dijaki nižje srednje šole z Opčin in osnovne šole iz Sežane, ki sta poimenovani po kraškem pesniku.

Pred Kosovelovim kipom v tržaškem Ljudskem vrtu so tako na pobudo Oddelka za mlade bralce Narodne in študijske knjižnice (NŠK) ravno na dan Kosovelovega rojstva sodelovali bližnji šoli z obeh strani meje, ki v zadnjih letih nista imeli priložnosti za to.

V imenu NŠK je zbrane pred Kosovelovim doprsnim kipom pozdravila Ivana Soban, ki je izpostavila, da smo Kosovelove pesmi vsi spoznavali že v šoli, najprej otroške, nato pa tudi konstruktivistične. Kosovel je pokukal na svet leta 1904, ko so končali graditi Narodni dom v Trstu. Rodil se je v Sežani in pozneje živel v Tomaju, redno pa je hodil v Trst »z imenitnim prevoznim sredstvom, tramvajem«, kjer je obiskoval različna gledališča, poslušal koncerte in se sprehajal po pomolu. Tam je gledal parnike, njegovi sprehodi so bili zato tako rekoč podobni današnjim. Le parnike so zamenjale ladje za križarjenje.

Dijaki Kosovelovih šol so pesnika počastili s spletom njegovim pesmi. Dijakinje 8. in 9. razreda sežanske šole so pod mentorstvom Špele Orel prepričljivo deklamirale Kosovelove Kdor ne zna, Povest s Krasa in druge pesmi.

Dijaki 1. in 2. B razreda openske šole, ki jih je pripravila Julija Berdon, pa so se spraševali, kaj bi si Srečko Kosovel mislil o današnjem svetu in kaj bi si mislil o času, v katerem spet divjajo vojne. Po njihovem mnenju bi se spraševal tudi o sprejemanju drugačnega. Svoje pripovedovanje o Kosovelu pa so obogatili tudi s prebiranjem njegovih pesmi, kot so Kraška jesen, Videl sem bore rasti in druge.

Dogodek je soorganiziral NŠK, spada pa v sklop prireditev ob Kosovelovem letu pod pokroviteljstvom Slovenske kulturno gospodarske zveze.