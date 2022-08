»Po pravici povedano nas ni presenetilo, a nismo verjeli, da bo vse steklo tako hitro. Osebno sem bil prepričan, da bo kriza daljša, in da se bo zaprtje zavleklo najmanj za deset let, ne pa nekaj mesecev,« je na včerajšnji demonstraciji na Borznem trgu povedal mlad delavec, tržaški Slovenec. Ko se je zaposlil na Wärtsili, je takoj pomislil, da je »na varnem«.

Marko Gantar je zaposlen v oddelku za raziskovanje in razvoj, ukvarja se z nadzorom nihajev in hrupa. Tudi v tem oddelku bodo koga odpustili: »Proizvodnja je za nas zelo pomembna, saj med nastajanjem motorjev poteka testiranje. Brez proizvodnje bo zelo verjetno dejavnost bolj koristna v drugih tovarnah Wärtsile v Italiji ali tujini.« Gantar bi bil sicer pripravljen potovati, a se ne namerava odseliti v primeru, da bi družba to zahtevala. Sam se zaveda, da lokalna industrija izumira in da so delavci Wärtsile specializirani na takem področju, ki ga na Tržaškem nihče drug ne razvija. »Zaposlitev pri Wärtsili je dragocena, delo me navdušuje, saj sem v stiku z ljudmi z različnih koncev sveta, srečujem se s tehnologijo in s pristopi, ki jih druga podjetja v Trstu ne razvijajo. Tudi možnosti napredovanja so dobre. Taka delovna mesta in razmerja se težko najde, še zlasti na Tržaškem,« poudarja Gantar.

Več je družb, ki bi zaradi prekinitve proizvodnje v boljunski tovarni bile na psu. Med temi je videmsko podjetje Euro&Promos, ki pri Wärtsili skrbi za čiščenje, dezinfekcijo, dostavo in druge storitve. Večji del poslovanja namenjajo prav tržaški podružnici finskega proizvajalca. »Nepričakovan preobrat nas je presunil kot strela z jasnega. S profesionalnim čiščenjem prostorov, motorjev in strojev ter dostavo in drugimi nalogami se v Wärtsili ukvarja deset žensk in trideset moških. Prav vsi smo zdaj na prepihu. Brez proizvodnje bomo zelo verjetno odpuščeni,« pravi Sabina Stolfo, čistilka v omenjenem podjetju. Po 14. juliju, dodaja, se vodstvo še ni izreklo, »kar je zelo mučno. Radi bi namreč izvedeli, kakšna bo naša usoda.«