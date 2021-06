Karabinjerji iz Nabrežine so v okviru obmejnega nadzora pri Fernetičih na linijskem avtobusu aretirali 34-letnega romunskega državljana, ki mora v Italiji prestati leto in pol zaporne kazni zaradi več tatvin, ki jih je storil v Trapaniju in Agrigentu. Z dvema pajdašema je kradel televizorje in opremo v zaseženem hotelu, pri čemer so ga aretirali karabinjerji. Po izpustitvi iz pripora so vsi trije pobegnili in se je za njimi izgubila vsakršna sled. Karabinjerji iz Nabrežine so štiriintridesetletnika prepeljali v tržaški zapor, kjer bo prestal kazen.