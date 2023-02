Kradel žganje in razbil vrata

Nabrežinski karabinjerji so pri obmejnih kontrolah pregledali avtobus, na katerem se je vozil 36-letni romunski državljan, za katerega je tožilstvo za mladoletne iz Milana izdalo nalog za prijetje leta 2011.

Ta je namreč takrat v neki trgovini skušal ukrasti veliko škatlo polno steklenic žganja. Z njo je skušal zbežati iz trgovine, ne da bi plačal, a je opazil, da ga zasledujejo, zato je razbil vrata in odšel ven. Ko so ga ulovili, ni imel pri sebi dokumentov, zato je trdil, da je mladoleten in si tako izboril prostost, a so ga po zaslugi obtožbe obsodili. Ko bi moral v prevzgojni dom, pa je izginil.

Vse dokler ga niso izsledili nabrežinski karabinjerji, ki so ga odvedli v koronejski zapor. Zaradi tatvine mora namreč prestati sedem mesecev zaporne kazni.