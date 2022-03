Kradla v lekarni

Lastnik ene od tržaških lekarn je 15. marca med prodajnimi izdelki opazil skrite nalepke proti kraji za kozmetične izdelke, vredne nekaj manj kot 100 evrov. Krajo je prijavil, lokalnim policistom pa je predal tudi videoposnetke varnostnih kamer, ki jih ima nameščene v lekarni. Sumil je, da gre za žensko, ki pa mu je bila neznana.

Po ogledu videoposnetkov so redarji ugotovili točno dinamiko kraje. Videoposnetki so med drugim omogočili, da so razumeli, s katerim vozilom naj bi se pripeljala tatica: registrska tablica na videoposnetku ni bila dobro vidna, a so lahko ugotovili znamko, model in barvo avtomobila, kasneje pa tudi, kdo je ženska na videoposnetku.

Lokalni policisti so odkrili, da gre za 73-letno N.V., ki so jo kazensko ovadili zaradi tatvine v oteževalnih okoliščinah.