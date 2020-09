Kras(en) nogometni kamp

»Otroci so bili na kampu izredno disciplinirani. Pridno so prisluhnili vsem navodilom in dosledno upoštevali vse varnostne predpise. Lahko bi trdili, da so se med kampom pripravili na začetek šolskega leta.« S temi besedami je Emanuela Trampus, odbornica nogometnega kluba Kras in koordinatorka poletnega nogometnega kampa, komentirala dogajanje na repenski zelenici prejšnji teden.

»V enem tednu je pri nas treniralo kar 55 otrok od šestega do štirinajstega leta, med njimi tudi trinajst deklet,« je pojasnila Trampusova in dodala, da so bili otroci razdeljeni v štiri skupine, ki so jih vodili trenerji ter nogometaši Dalibor Volaš, Stefano Simeoni, Christian Menichini, Luka Gregori, Filip Škabar, Jan Smotlak, Erik Pertot in Marco Cosulich, poleg njih pa so pomagali še odborniki Tina Kocman, Martina Stepancich in Diego Koren . Nenazadnje je za varnost otrok in spoštovanje predpisov skrbel Tullio Simeoni.

Otroci so trenirali samo v jutranjih urah. Po prihodu na igrišče ob 8. uri so se preoblekli v priložnostne drese ter začeli trenirati in izvajati tehnične vaje. Poleg tega so igrali tudi tekmice in turnirje v manjših skupinah. »Tudi z vremenom smo imeli neverjetno srečo. Bilo je prijetno toplo, na našem repenskem igrišču pa je bilo dovolj prostora prav za vse,« je ponosno dodala koordinatorka poletnega centra, ki ga je s svojim obiskom počastil tudi Ermes Canciani, deželni predsednik italijanske nogometne zveze FIGC.