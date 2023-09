Kras na tujem igrišču kot Triestina

Nogometaši repenskega Krasa bodo današnjo četrtfinalno tekmo pokala promocijske lige proti Fiumicellu igrali na igrišču Kras Arena na Opčinah (ob 20. uri) in ne v domačem Repnu, kjer ne deluje razsvetljava.

»Žarometi so se na enem izmed štirih stebrov pokvarili in morali bi jih zamenjati. To se je zgodilo že februarja in od takrat, kljub temu, da sem večkrat poklical in spodbudil upravo Občine Repentabor, da posreduje, nazadnje tudi s certificirano elektronsko pošto, nihče ni ukrepal,» nas je včeraj obvestil predsednik NK Kras Repen Goran Kocman, ki je še povedal: »Pravzaprav je vodstvo NK Kras Repen že našlo finančna sredstva za popravilo žarometov. Zamenjali bi jih z led žarnicami, a naposled so nam občinski uradi zagotovili, da bodo sami poskrbeli za zamenjavo. Poleti sem jih še enkrat opozoril, da se bo kmalu začela nova sezona in da potrebujemo razsvetljavo. Vse skupaj pa je ostalo na mrtvi točki.«

Predsednik Krasa Goran Kocman je bil nato oster do občinske uprave: »Športni center Darka Škabarja je last Občine Repentabor. V zadnjih štirih letih smo kot NK Kras Repen, ki upravlja športni center, prejeli le enkratni prispevek, ki je znašal 2500 evrov. Redno vzdrževanje športnega centra (stroški za vodo, elektriko in drugo) pa nas vsako leto stane okrog trideset tisoč evrov. V okoliških občinah, kot sem se dobro informiral, ni tako. Druge občine vsaj minimalno vsako leto redno finansirajo športna društva in vsaj delno plačujejo stroške za redno vzdrževanje športnih centrov. Prepričan sem, da si Kras ne zasluži takega mačehovskega odnosa. Navsezadnje se je zaradi uspehov naše članske ekipe v zadnjih dvajsetih letih veliko dobrega govorilo in pisalo o Repnu,» je zaključil Krasov predsednik.