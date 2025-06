Kraška hiša v Repnu se je pretekli petek zvečer spremenila v prostor kolektivnega spomina in razmisleka o pomenu in vrednosti vode. Prireditev L’acqua di una volta, ki jo je organiziralo kulturno društvo Opera Viva, je združila zgodovinska pričevanja, podobe in speleološko pripoved. Dogodek je bil intimen in doživet, postavljen med živo kraško kamenje in fotografije, izobešene v notranjem dvorišču, ki so opozarjale, da je naš vsakdan tesno povezan s tem osnovnim, a neprecenljivim virom.

Večer je uvedel predsednik Zadruge Naš Kras Edi Kraus, ki je z ganljivimi besedami poudaril pogosto pozabljeno resnico - voda ni neskončna. Dejstvo, da lahko odpremo pipo in iz nje priteče voda, se nam zdi nekaj samoumevnega, a je v resnici privilegij, ki ga nismo bili vedno deležni, in v določenih koncih sveta, predstavlja žal še vedno utopijo. Res pa je tudi, da je privilegij, ki ne bo trajal večno in je ravno zaradi tega pomembno razviti novo zavest, tudi s pomočjo ozaveščanja javnosti skozi kulturne pobude kakršna je bila petkova, ki povezujejo pogled v preteklost s potrebami sedanjosti.

Vizualno jedro večera je bila fotografska razstava, ki združuje posnetke fotoreporterja Primorskega dnevnika Maria Magajne z gradivom Muzeja pralnic in Paola Guglije jamarskega društva Società Adriatica di speleologia. Fotografije, razobešene po stenah Kraške hiše, prikazujejo vodnjake, luže in predvsem vaške pralnice - kraje, ki so bili nekoč osrednji v življenju skupnosti. Obiskovale so jih vaške žene, ki so tja zahajale ne le, da bi prale perilo, temveč, da bi se lahko med seboj srečevale, klepetale in prenašale zgodbe. Gre za podobe, ki ne pričajo le o pomenu vode in o okoliščinah za njeno pridobivanje oz. uporabo, ampak tudi o človečnosti.

