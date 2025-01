Kraška ohcet bo. V nedeljo, 31. avgusta, bo v Repnu na sporedu največji etnografski praznik slovenske manjšine v Italiji. Novico so za Primorski dnevnik potrdili pri kulturnem društvu Kraški dom in Zadrugi Naš Kras, ki organizirata dogodek. Odločitev je padla na ponedeljkovem sestanku organizatorjev. Imen ženina in neveste uradno še niso sporočili. Kraški par se bo javnosti razkril konec januarja. Vesna Guštin, duša Kraške ohceti in predsednica SKD Kraški dom, ter Edi Kraus, predsednik Zadruge Naš Kras, pa nista skrivala navdušenja nad dejstvom, da bo po treh letih avgusta v Repnu spet veselo. Živijo ohcet!