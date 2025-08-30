Kraška ohcet je tudi praznik najmlajših

Otroci nekoč niso hodili na poroke. Šivilja Silva Perčič pravi, da je najbolje, da imajo jutri na poročnem slavju Kraške ohceti na sebi belo bombažno ali laneno srajčko, ki naj jim seže do gležnjev. Nekoč so bili bosi ali pa so nosili copate, ki so jih izdelali doma. Danes so takim podobni furlanski copati - enostavni, platneni in s čim manj gume na podplatu.

Vozički ne sodijo na ohcet

Nekoliko starejši dečki naj imajo srajco v hlačah z eno samo naramnico - te so nekoč nosili za v šolo, deklice pa so k obhajilu in birmi hodile v beli noši s svetlomodrim trakom v pasu, s črnimi ali belimi čevlji - take naj bodo tudi na ohceti. Po šestnajstem letu starosti so dekleta in fantje lahko šli na ples in tudi obleka se je takrat spremenila.

Vozički ne sodijo na ohcet - če otrok še ne hodi, naj ga starša nosita v naročju, če pa hodi, naj potem caplja ob njih, bos ali iz blaga izdelanimi copati.