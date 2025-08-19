Kraška ohcet: odštevanje se je tudi uradno začelo

Odštevanje se je tudi uradno začelo. Čez osem dni bo v Repnu že osemindvajsetič zaživel največji etnografski praznik Slovencev v Italiji - Kraška ohcet, ki je nazadnje v vas vabila leta 2022. Na Tabru si bosta tokrat večno ljubezen obljubila Tina Forčič in Thomas Velikonja iz Šempolaja.
Praznik so dopoldne predstavili na občini na Colu, kjer je županja Tanja Kosmina v imenu organizatorjev - ob občini sta to KD Kraški dom in Zadruga Naš Kras - priznala, da kar nestrpno pričakujejo spet novo zgodbo. »Kraška ohcet je praznik, ki združuje vse Slovence v Italiji in povezuje vse generacije,« je dejala in namignila na več novosti, saj se je veliko delalo na modernizaciji formule.
Uradno odprtje Kraške ohceti bo v sredo, 27. avgusta, ob 19.30 v Kraški hiši v Repnu. Sledilo bo glasbeno presenečenje za poročni par. Bodoči ženin igra namreč trobento tako v nabrežinski kot v proseški godbi na pihala, tako da bodo godbeniki ob 21. uri za njiju priredili čisto poseben glasbeni večer.
Od četrtka dalje bodo vse dni ob 18. uri svoja vrata osmice, razstave, kioski in pa muzej Kraške hiše, v nedeljo, na poročni dan, pa že ob 10. uri. Če se povrnemo na četrtkov večer, bo ta minil v znamenju fantovske in dekliške v Repnu oziroma na Colu ob 20. uri. Tina in Thomas se bosta ob 23. uri nato srečala na trgu in še zadnjič zaplesala v ledih stanu. Za njiju in za vse zbrane bo na trgu igral Ansambel Nebojsega. Dan kasneje, v petek, bo ob 22. uri v Repnu pri Komunski štjerni podoknica, na trgu bodo tisti večer igrali Kraški muzikanti. V soboto bo na sporedu prevoz bale oz. dote s Cola na ženinov dom v Kraško hišo v Repnu. Za glasbo bodo na soboto poskrbeli Rujni muzikanti. Višek praznika bo v nedeljo, 31. avgusta. Noše se bodo začele zbirati od 9. ure dalje v Kraški hiši. Nevesta bo svojega ženina počakala na domu staršev na Colu, od koder bo par v spremstvu noš krenil proti Tabru. Tam bo poroka ob 11. uri, okrog 12.30 pa se bo sprevod noš z novoporočencema na čelu spustil skozi Col v Repen. Nevesto bosta v Kraški hiši za predajo pričakala ženinova starša. Potem bo čas za poročno kosilo s svati, medtem ko bo na trgu zaigral ansambel Blisk. Ko bo ura odbila 17, bosta Tina in Thomas odprla ples na trgu z ansamblom Vražji muzikanti.
Da se bomo obiskovalci Kraške ohceti lepo imeli bodo tudi letos poskrbele restavracije in osmice posejane po območju.