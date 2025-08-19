Kraška ohcet: odštevanje se je tudi uradno začelo

Odštevanje se je tudi uradno začelo. Čez osem dni bo v Repnu že osemindvajsetič zaživel največji etnografski praznik Slovencev v Italiji - Kraška ohcet, ki je nazadnje v vas vabila leta 2022. Na Tabru si bosta tokrat večno ljubezen obljubila Tina Forčič in Thomas Velikonja iz Šempolaja.

Praznik so dopoldne predstavili na občini na Colu, kjer je županja Tanja Kosmina v imenu organizatorjev - ob občini sta to KD Kraški dom in Zadruga Naš Kras - priznala, da kar nestrpno pričakujejo spet novo zgodbo. »Kraška ohcet je praznik, ki združuje vse Slovence v Italiji in povezuje vse generacije,« je dejala in namignila na več novosti, saj se je veliko delalo na modernizaciji formule.

Uradno odprtje Kraške ohceti bo v sredo, 27. avgusta, ob 19.30 v Kraški hiši v Repnu. Sledilo bo glasbeno presenečenje za poročni par. Bodoči ženin igra namreč trobento tako v nabrežinski kot v proseški godbi na pihala, tako da bodo godbeniki ob 21. uri za njiju priredili čisto poseben glasbeni večer.