VREME
DANES
Sreda, 14 januar 2026
Iskanje
Kraški pust

Kraškega pusta se bo udeležilo pet vozov in malo morje skupin

Pustni sprevod bo openske ulice preplavil v soboto, 14. februarja

Sara Sternad |
Opčine |
14. jan. 2026 | 19:34
    Kraškega pusta se bo udeležilo pet vozov in malo morje skupin
    Na prvem pustnem sestanku je bilo več mladih, kar vliva upanje, pravi Malalan (TEDESCHI/FOTODAMJ@N)
Dark Theme

Prebaviti moramo še dodobra božične praznike, na vrata pa nam že trka pust. Letos res nekoliko zgodaj, saj nas do pustnega četrtka, ki bo 12. februarja, ločuje le 30 dni. Če ste se lotili računanja, ste hitro ugotovili, da bo pustna sobota s svojim sprevodom po Opčinah napočila ravno na valentinovo, 14. februarja.

Kako potekajo priprave na letošnji, 57. Kraški pust, smo povprašali predsednika Odbora Kraškega pusta Igorja Malalana.

Za izdelavo voza se je letos odločilo pet vasi, in sicer Doberdob, Medjevas - Štivan, Pustna skupina KD Sovodnje, Praprot in Pustna skupina Slivno.

Skupin pa je spet kar malo morje. To so Vikinghi, Poljane, Məcine (Piščanci), Pustarji iz Brega, Luna Puhna Gropada/Padriče, Škedenj Lalo, Pustna skupina Šempolaj, Križ, Ferlugi in Piščanci, Briščiki, Bazovica, I sciopai - Valmaura, Trebče, Mati pel carneval, Prosek - Kontovel, Repen in AŠD Polet.

Več v jutrišnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: