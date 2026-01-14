Kraškega pusta se bo udeležilo pet vozov in malo morje skupin

Prebaviti moramo še dodobra božične praznike, na vrata pa nam že trka pust. Letos res nekoliko zgodaj, saj nas do pustnega četrtka, ki bo 12. februarja, ločuje le 30 dni. Če ste se lotili računanja, ste hitro ugotovili, da bo pustna sobota s svojim sprevodom po Opčinah napočila ravno na valentinovo, 14. februarja.

Kako potekajo priprave na letošnji, 57. Kraški pust, smo povprašali predsednika Odbora Kraškega pusta Igorja Malalana.

Za izdelavo voza se je letos odločilo pet vasi, in sicer Doberdob, Medjevas - Štivan, Pustna skupina KD Sovodnje, Praprot in Pustna skupina Slivno.

Skupin pa je spet kar malo morje. To so Vikinghi, Poljane, Məcine (Piščanci), Pustarji iz Brega, Luna Puhna Gropada/Padriče, Škedenj Lalo, Pustna skupina Šempolaj, Križ, Ferlugi in Piščanci, Briščiki, Bazovica, I sciopai - Valmaura, Trebče, Mati pel carneval, Prosek - Kontovel, Repen in AŠD Polet.