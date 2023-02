Kraški pust kliče danes na Opčine

Oddahnili smo si pustarji, in še zlasti Odbor Krškega pusta. »Zahtev po dovoljenjih, tudi najbolj neumnih, je iz leta v leto več. Težko smo jim sami kos, zato smo se za urejanje dovoljenj oprli na pristojni biro, storitev pa je treba kajpak plačati. Birokracija vse ubija, tudi če je volje dovolj ...« je včeraj grenko ugotavljal predsednik Odbora Kraškega pusta Igor Malalan, ki smo ga poklicali, da bi preverili, ali je vse pod kontrolo pred današnjim pustnim praznikom.

Že na predstavitveni konferenci je politikom jasno povedal, da na tak način tvegamo, da bo pustna tradicija izumrla. »Gotovo ne bomo za to krivi mi, ki se organizaciji praznika posvečamo prostovoljno: nismo profesionalci in se ne vrtimo izključno okrog pusta,« je potrdil. Vsak ima svoj poklic in je z marsičem zaseden, pogoji s stalnim nalaganjem nekih obveznosti pa postajajo neznosni, kljub temu, da lahko v odboru računajo tudi na mlade sile.

Da je denar sveta vladar, vedo povedati tudi stene. »Odbor Kraškega pusta ni finančna družba, ki bi lahko krila stroške pustnih skupin in vozov. Smo organizatorji pusta in za to dobimo prispevek – kar od tega ostane, porazdelimo med udeleženci,« je vse bolj perečo finančno problematiko želel pojasniti Malalan. Prvi trije uvrščeni prejmejo denarne nagrade (nabere se okrog 6000 evrov), potem je še podpora ostalim, ki pa morajo račune nujno izročiti odboru, da jih opraviči pred Deželo FJK.

Danes smo priča neki kupoprodajni borzi, kjer se nekateri odločajo za sodelovanje, glede na ponudbo, je pojasnil predsednik. Nekateri pustni organizatorji namreč udeležencem sprevoda zagotovijo denarno podporo, tako se je zgodilo, da se nekatere goriške skupine raje odločijo za povorko v Šempetru kot tisto na Opčinah. Upravičeno je torej vprašanje, kaj bolj zanima pustarje – denar ali zamejski pust?

