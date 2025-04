Kresova bosta zagorela v Bazovici in na Proseku

Prvomajsko praznovanje ob 80. obletnici osvoboditve prirejajo drevi ob 20.30 tudi vaške organizacije iz Bazovice. Padlim se bodo zbrani najprej poklonili pred vaškim spomenikom, kjer bodo nastopili pevci Mepz Lipa in osnovne šole Trubar-Kajuh, govornik bo Stojan Spetič. Ob 21.30 bo na vrsti prižig tabornega ognja pri Kalu in vpisovanje na nočni pohod na Kokoš, ki bo startal ob 22. uri. Jutri bo ob 07.30 budnica s trebensko godbo in poklon padlim na vaškem pokopališču.

Sekcija VZPI ANPI Prosek Kontovel Anton Ukmar - Miro in Mladinski krožek Prosek Kontovel prirejata v sodelovanju z vaškimi društvi drevi prvomajski predvečer - ob 20. uri bo v Kulturnem domu na Proseku osrednji govornik glasbeni pedagog, prevajalec in tolmač Ravel Kodrič. Sledil naj bi kres na B’lancu, ob spremljavi Kraških ovčarjev. Na sedežu zahodnokraškega rajonskega sveta si je drevi med 17. in 20. uro mogoče ogledati razstavo Ženske, protagonistke v vojnem in povojnem času.