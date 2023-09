Kriminalnima združbama za prevoz odštela po 5000 evrov

Železniški policisti so v sredo, 30. avgusta, med nadzorovanjem območja ob tržaški železniški postaji aretirali tihotapca migrantov, starega okrog 40 let, s stalnim bivališčem v eni od držav Evropske unije. Opazili so ga za volanom avtomobila, ki se je ustavil pri zadnjem vhodu železniške postaje, iz katerega je izstopilo nekaj oseb, ki so se sumljivo obnašale. Železniški policisti so ugotovili, da gre za 3 državljane Pakistana in za državljana Bangladeša, ki jih je nezakonito prepeljal čez državno mejo. Med nadaljnjo preiskavo so ugotovili, da sta vsaj dva od migrantov v domači državi plačala po 3000 evrov organizaciji, ki se je ukvarjala z nezakonitimi migracijami. Slednja jima je priskrbela letalsko vozovnico in vstopni vizum za Romunijo, od koder so ju nato, po nadaljnjem plačilu 2000 evrov drugi kriminalni združbi nezakonito prepeljali v Italijo. Moškega so prepeljali v tržaški zapor, kjer bo na razpolago sodni oblasti. Osumljen je spodbujanja nezakonitih migracij v oteževalnih okoliščinah. Avtomobil so zasegli. Štirje migranti so zaprosili za mednarodno zaščito.