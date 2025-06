Kriško župnišče ni primerno za bivanje, zato že nekaj časa župnik Boris Čobanov prenočuje v župnišču na Kontovelu. Občina Trst, lastnica stavbe, je župnišče sredi vasi namreč razglasila za neuporabno z utemeljitvijo, da ne odgovarja varnostni zakonodaji. Ne samo župnijsko, temveč tudi vaško skupnost skrbi usoda župnijske stavbe, ki je sicer potrebna popravil, a najbrž ne takšnih, ki bi narekovala tako strog ukrep mestne uprave.

Vsega je »kriv« manjši požar v župnijskem kaminu, ki so ga gasilci kmalu pogasili, kot veleva zakon so o tem nato naredili zapisnik in ga poslali občini. Sledil je ogled stavbe s strani občinskih funkcionarjev, ki so ob škodi na kaminski cevi (slednjo so sicer člani župnijske skupnosti takoj sanirali) ugotovili, da so nekatera lesena okna župnišča v slabem stanju in jih je treba nujno popraviti, če že ne zamenjati. Medtem so taisti člani župnijske skupnosti tudi pospravili podstrešje župnišča.

Župan Roberto Dipiazza je seznanjen z vprašanjem župnišča, kar velja tudi za škofa Enrica Trevisija.

Predsednik zahodnokraškega rajonskega sveta Pavel Vidoni je urgiral pri občini za čimprejšnjo rešitev problema župnišča. Slednje ni samo prebivališče župnika, temveč za Križ pomembna ustanova, kjer med drugim hranijo matične listine domačinov ter druge za skupnost pomembne dokumente, nenazadnje tudi nekaj dragocenih umetnin.