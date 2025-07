Križ vabi na Ribiški praznik

Ribiški praznik, ki se pričenja jutri v Križu, ni le šagra in priložnost za druženje, temveč tudi prireditev, ki postavlja v ospredje navezanost Križank in Križanov na ribiško zgodovino ter tradicijo. Športno društvo Mladina, ki praznik prireja že devetič, se je tudi tokrat povezalo z Ribiškim muzejem in pripravilo bogat petdnevni program prireditev. Praznik, ki se je rodil kot Ribiški dnevi, se bo že drugo leto odvijal v Domu Alberta Sirka, medtem ko je bilo prej njegovo prizorišče Ribiška hiša.

Uvod z gospelom in dalmatinskimi napevi

Ribiški praznik, na katerem bodo seveda, kot vedno, ponujali tradicionalni ribiške jedi, bodo odprli jutri ob 18. uri (vse dni se bo prireditev začela ob tej uri), ob 21. uri bo po otvoritvi nastopila pevsko-glasbena skupina The Messenger Mass Choir, ki izvaja gospel in njemu podobno glasbo.

Vedno ob 21. uri bo nastopila Klapa Kampanel iz dalmatinskega Primoštena, v soboto bo na vrsti Klapa Solinar iz Vodic na dalmatinski obali. Pred koncertom bo Ajlin Visintin vodila otroški slikarski ex tempore na temo meduze z akvarelom. V nedeljo ob 18. uri bosta turnirja v briškoli in »mori cantadi«, ki je nekoč glasno odmevala po kriških gostilnah. Sledil bo koncert koprske Klape Solinar.

Popotovanje v čas Belle Epoque

Ponedeljkov zadnji dan Ribiškega praznika bo ob 21. uri obogatilo glasbeno popotovanje v času Belle Epoque, ki je bilo pred kratkim uprizorjeno v goriškem Kulturnem domu. Prireditev oblikujeta kriška Mednarodna operna akademija, ki jo vodi Križan Alessandro Svab, ter pihalni orkester Arcobaleno pod taktirko Erika Žerjala.