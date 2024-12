»Kriza je vse globlja v vseh sektorjih«

V letu 2024 se je vsedržavna kriza, kar se tiče sociale in dela v vseh sektorjih, le še poslabšala, menijo pri sindikatu USB. »K poslabšanju stanja je pripomogla fašistična vlada Giorgie Meloni, za katero kaže, da se bori proti revnim, raje kot proti revščini,« je na današnji novinarski konferenci sindikata ob zaključku leta situacijo barvito opisal njegov tržaški koordinator Massimiliano Generutti. Zaključnega srečanja na sedežu sindikata USB pri Sv. Jakobu sta se udeležila tudi Francesca Martinelli in Alessandro Perrone.

Generutti je spomnil na ukinitev t. i. državljanskega dohodka in opozoril na manjšo učinkovitost nove socialne pomoči, ki jo ponuja država, to je nadomestilo za vključitev (v delovno razmerje). Krizo demokracije pa predstavlja po mnenju sindikalista še posebej zakonski predlog št. 1660 na temo varnosti, ki med drugim poostruje kazni v primerih uličnih protestov.

»Kar se tiče dogajanja na Tržaškem, se tu spopadamo z več težavami. Industrijske obrate puščajo v rokah zasebnikov, država pa nima primernega načrta za razvoj industrije,« je dejal Generutti in omenil krize v tovarnah Wärtsilä, Flex, Tirso in Electrolux. Tržaški pristaniški delavci niso sprejeli posodobitve kolektivne pogodbe, zaposleni v prevoznem podjetju Trieste Trasporti in v krajevnem javnem prevozu nasploh pa se množično udeležujejo stavk, nekateri se tudi odpovedujejo službi, saj je odgovornost prevelika, razmere pa so neugodne, je še bilo slišati na sedežu sindikata.

»Kot sindikat USB želimo okrepiti industrijski sektor na Tržaškem in našo prisotnost v omenjenih sektorjih, kar se tiče javnega prevoza predvsem v Gorici in Vidmu. Omenil bi še težave, ki jih je prinesla nova zakonodaja, po kateri naj bi se morali vzgojitelji vpisati v poklicni seznam. Med temi so tudi taki, ki so že trideset let v službi, nimajo pa ustreznih kriterijev za vpis v seznam, zato USB zahteva, naj bo ta obvezen izključno za samostojne izvajalce poklicne dejavnosti,« je zaključil tržaški koordinator USB.

Francesca Martinelli je poglobila temo stanovanjske stiske na Tržaškem, kjer so v zadnjih dveh letih zaustavili - tudi fizično - okrog sto izpraznitev nepremičnin. »Šlo je za stanovalce, ki so se znašli brez službe ali pa v zdravstvenih težavah in je zanje najemnina postala nevzdržna,« je pojasnila Martinelli. V Trstu se spopadajo tudi s pomanjkanjem stanovanj, turistični razvoj pa je problem še povečal, saj se zasebniki raje odločijo za kratkoročni najem svojih nepremičnin.

O razmerah v tržaških neprofitnih stanovanjih je sindikalistka povedala, da so katastrofalne. Mesta pa primanjkujejo tudi v zavetiščih, kamor se zatekajo ljudi, ki si ne morejo privoščiti najemnine. Zato je sindikalna organizacija USB pripravila osnutek za posodobitev zakonika o najemninah, ki naj bodo določene na pravičen način, cene pa naj bodo odvisne tudi od najemnikovega kazalnika Isee.