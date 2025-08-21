Križani se ne dajo: župnišče v stari šoli

Kriško župnišče, ki ga je tržaška občina junija razglasila za neuporabnega, so začasno preselili v bližnjo stavbo, ki ji v Križu pravijo stara šola. Župnik Boris Čobanov medtem še vedno prebiva na Kontovelu, kamor se je preselil po sklepu mestne uprave, po mnenju katere stavba župnišča ne odgovarja varnostni zakonodaji. Pristojni na občini so obljubili, da se bodo obnovitvena dela v »farovžu« začela sredi julija, a se niso.

Za neuporabnost župnišča je »kriv« manjši požar v župnijskem kaminu, ki so ga gasilci kmalu pogasili, kot veleva zakon so o tem nato naredili zapisnik in ga poslali občini. Sledil je ogled stavbe s strani občinskih funkcionarjev, ki so ob škodi na kaminski cevi (slednjo so sicer člani župnijske skupnosti takoj sanirali) ugotovili, da so nekatera lesena okna župnišča v slabem stanju in jih je treba nujno popraviti, če že ne zamenjati.

Medtem so člani župnijske skupnosti tudi pospravili podstrešje župnišča, a občina je, kljub temu, župnišče razglasila za neuporabno. Odredba se je v Križu marsikomu zdela prenagljena in hkrati neupravičena.

Predsednik zahodnokraškega rajonskega sveta Pavel Vidoni obžaluje, da dela v župnišču zamujajo in da danes kot danes ni znano, kdaj se bodo sploh začela. Povedal je, da se je o tem vprašanju že nekajkrat pogovarjal z županom Robertom Dipiazzo, ki si je tudi ogledal župnišče in je torej dobro seznanjen z zadevo.