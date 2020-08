Križarjenje bodo preložili

Skupina MSC Crociere je včeraj sporočila, da bo morala preložiti ponovno križarjenje z ladjo MSC Magnifica na 26. september. Razlog za to so novi varnostni oz. zdravstveni ukrepi in kontrole, ki so jih uvedli za ljudi, ki so obiskali oz. se vračajo iz Grčije. Glede na to, da predvideva križarjenje postanke v treh grških pristaniščih, so mnogi potniki preklicali rezervacijo. Ladja MSC Magnifica bo torej odplula iz Barija 26. septembra proti Grčiji, od koder bo nato plula do Trsta (1. oktobra) in se vrnila v Bari 3. oktobra. Ladja je odprta za vse prebivalce schengenskega območja, čeprav pri MSC pričakujejo, da bo v tej fazi ponovnega zagona večina gostov iz Italije.

Skupina Costa Crociere pa je potrdila, da se bodo 6. septembra ponovno začela turistična križarjenja (ravno včeraj je predsednik FJK Massimiliano Fedriga v Trstu sprejel izvršnega direktorja družbe Michaela Thamma). Predvidena sta dva itinerarija po Italiji, od teh bo eden imel kot izhodišče Trst. Iz tržaškega pristanišča bo ladja Costa Deliziosa od 6. do 27. septembra vsako nedeljo odplula proti petim destinacijam v južni Italiji, to so Bari, Brindisi, Corigliano-Rossano, Siracusa in Catania. Drugo križarjenje predvideva odhod iz Genove, od koder bo ladja Costa Diadema 19. septembra odpeljala potnike do Civitavecchie oz. Rima, Neaplja, Palerma, Cagliarija in La Spezie. Novi križarjenji sta zaradi pandemije novega koronavirusa namenjeni le italijanskih državljanom.