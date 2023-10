Krmarja Maxi Jene Miloša Radonjića aretirali v Trstu tik pred Barcolano

V petek, 6. oktobra, dva dni pred letošnjo Barcolano, so policisti pred hotelom, v katerem je bil nastanjen, na podlagi mednarodne tiralice, ki so jo za njim razpisali organi pregona iz New Yorka, aretirali Miloša Radonjića, krmarja Maxi Jene. O dogodku poroča italijanski časopis Corriere della Sera. Ameriški preiskovalci so ugotovili, da je bil vpleten v mednarodno trgovanje z mamili in da je eden od voditeljev kriminalne organizacije Tco. Osumljen je tihotapstva več tisoč kilogramov kokaina iz Južne Amerike v Evropo. Ameriški preiskovalni organi so med drugim na kontejnerski ladji, ki je plula pod malteško zastavo, zasegli 2602 kilograma kokaina, pri čemer Radonjića obtožujejo, da je bil eden od koordinatorjev operacije. Radonjić je italijanskim oblastem izjavil, da gre za zamenjavo osebe in da je nedolžen. Tržaško drugostopenjsko sodišče pa je aretacijo po preverjanju dokazov potrdilo.

Za krmilom Maxi Jene na Barcolani je bil Milošev brat, ki je sicer taktik, Marko Radonjić, česar pa skoraj nihče ni opazil.