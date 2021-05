Krstni koncert v dvorani Luttazzi

»Nimam posluha, a bom vseeno zapel.« Tako je o sebi pravil Lelio Luttazzi, med najbolj znanimi Tržačani, ki je kot glasbenik, dirigent in voditelj nastopil po celem svetu. Maestru je tržaška občina v sodelovanju s Fundacijo Lelio Luttazzi posvetila novo koncertno dvorano v tretjem nadstropju Skladišča 26 v Starem pristanišču.

V večji parter je v petek zvečer goste sprejel občinski odbornik za kulturo, šport, turizem in dogodke Giorgio Rossi: »Umetniki so v času izrednih razmer še najbolj občutili pomanjkanje dela. Predolg mrk odrskih umetnosti smo želeli prekiniti z odprtjem nove dvorane, ki je nastala v okviru splošne prenove Starega pristanišča,« je večer uvedel Rossi in dodal, da z odprtjem dvorane se začne ekonomski, kulturni, etični in moralni preporod mesta.

Dvorano je v skladu s stilom skladišča iz konca devetnajstega stoletja načrtovala arhitektka Barbara Bellinati. Uredili so jo z namenom, da bi v večjem muzejskem središču, ki tam nastaja, imeli primeren prostor za kongrese, na strop pa so postavili panoje, da bi bila akustično primerna tudi za koncerte.

Kako potuje zvok so gostje preverili kar kmalu. Rossana Luttazzi je po zahvali predstavila mladega pianista Francesca De Luiso, zmagovalca nagrade Lelio Luttazzi leta 2011.