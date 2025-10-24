Kulturni dom bi najraje prodali Sloveniji

Nepremičninska družba Dom, ki je že več let preživlja težko krizo in se iz nje ni izvlekla, računa - po odtujitvi večjega dela svojega nepremičninskega premoženja - še na prodajo Kulturnega doma v Trstu, v katerem domuje Slovensko stalno gledališče (SSG). Poslopje je bilo leta 1964 po načrtu arhitekta Eda Mihevca zgrajeno na podlagi mednarodnih dogovorov kot del odškodnine za odvzem Narodnega doma.

Zagotovila SKGZ

Družbi Dom se s prodajo kar mudi, v zadnjih dveh tednih so potekali pogovori s predstavniki Republike Slovenije. Predsednica Slovenske kulturno gospodarske zveze (SKGZ) Ksenija Dobrila zagotavlja, da šestnadstropni objekt v Ulici Petronio ni na tržišču, temveč da se pač išče rešitev, glavni sogovornik pa je Ljubljana. Generalni konzul v Trstu Gregor Šuc potrjuje, da je prišel predlog, da bi Slovenija odkupila stavbo, a zadeva sploh ni enostavna.

Štiri ali sedem milijonov?

V bilanci še vedno zadolžene družbe Dom za leto 2024 že v uvodnem delu piše, da si upravni odbor »že dalj časa prizadeva za odtujitev nepremičnine v Ul. Petronio«, v kateri na podlagi pogodbe za brezplačno uporabo domuje in jo upravlja SSG. To bi radi izvedli v naslednjem poslovnem letu, torej letos, kar bi »bolniku« prineslo večjo finančno injekcijo, ki bi omogočila znižanje dolga do upnikov, v prvi vrsti bank. Koliko bi Kulturni dom lahko stal, ni znano, neuradno se govori o 4 do 7 milijonih evrov.

Predsednik upravnega odbora družbe Dom Igor Tomasetig včeraj ni želel dajati izjav, »tako smo se odločili«. Povedal je le, da je »to, kar se dogaja, posledica neodgovornega upravljanja prejšnjih uprav« družbe.