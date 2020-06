Kung fu kar pred ekranom

Na openski osnovni šoli Franceta Bevka učenci od 1. do 5. razreda že tri leta zapored v popoldanskih urah spoznavajo osnove borilnih veščin, točneje kung fuja. Združenje staršev Opčine je k sodelovanju poklicalo vaditeljico borilnih veščin iz šentjakobskega društva Tao Carmen Natural (v letih smo jo spoznali v vlogi izkušene voditeljice samoobrambnih tečajev za ženske in moške, op. nov.), ki skrbi, da se učenci ob petkih popoldne, ob koncu dolgega tedna, nekoliko razvedrijo in razgibajo.

Glede na to, da je koronavirus prepotentno ukinil vadbo v živo, je vaditeljica staršem predlagala tisto na daljavo in uspelo je. »Človek se zna prilagoditi. Prvi mesec smo bili res vsi malo zmedeni in situacija je bila včasih nerodna, čudna, pa smo vse izpeljali.«