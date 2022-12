Kvantni prenos podatkov iz Trsta prvi v evropski mreži

Eksperiment kvantno šifrirane komunikacije, ki so ga avgusta lani izvedli med srečanjem ministrov za digitalno politiko skupine G20 v Trstu (gostila sta ga takratna ministra Giancarlo Giorgetti in Vittorio Colao), velja za prvo javno predstavitev takega prenosa v okviru inovativne evropske mreže za kvantno komunikacijo EuroQCI. Rezultate poskusa, ki je Trst povezal s Slovenijo in Hrvaško, so včeraj objavili v znanstveni reviji Advanced Quantum Technologies.

Protokol izmenjave informacij Quantum Key Distribution (QKD) omogoča najbolj varno obliko komunikacije, kar je v obdobju pogostih hekerskih napadov seveda pomembno, še posebej ko gre za izmenjavo občutljivih podatkov.

Tukajšnji del evropske mreže EuroQCI povezuje Trst z Reko (preko stokilometrske povezave z optičnimi vlakni) in Ljubljano (slednjo preko vozlišča v Postojni). Soustvarjajo jo Univerza v Trstu, Univerza v Firencah, italijanski nacionalni institut za optiko CNR-INO, danska tehniška univerza DTU, Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani ter Inštitut Ruđer Bošković in fakulteta za promet in transport v Zagrebu.

