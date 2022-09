Kvestor odredil ponovno zaprtje bara v Ul. Raffineria

Tržaški kvestor je odredil 15-dnevno zaprtje bara Stella Rossa v Ul. Raffineria zaradi zaščite varnosti in javnega reda. Na kraju so v nedeljo, 28. avgusta, ob zori posredovali policisti in karabinjerji zaradi vsesplošnega pretepa, v katerega je bila vpletena petnajsterica kolumbijskih državljanov. Mnogi od njih so že imeli opravka s pravico. Ob prihodu policistov in karabinjerjev je kazalo, da je bar zaprt, saj je bila roleta spuščena. Omenjeni bar je bil pred nedavnim že večkrat zaprt zaradi izgredov.