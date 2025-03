Ladja Amerigo Vespucci priplula v Trst

Ladja Amerigo Vespucci je ob spremstvu različnih plovil priplula v Trst pred Veliki Trg. S tem je zaključila svetovno turnejo ter začela sredozemsko, med katero bo do 10. junija, ko v Italiji zaznamujejo dan mornarice, obiskala 17 mest. Parada na morju se je sicer začela malo po poldnevu, ob prihodu pred Veliki trg pa je ladjo pospremila slovesnost, na kateri so sodelovali številni civilni in vojaški nastopajoči. Ob 15. uri bodo Trst med drugim preletela letala akrobatske ekipe italijanskih zračnih sil Frecce tricolori.