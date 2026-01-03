Lani na Tržaškem manj tatvin, previdnost pa nikoli ni odveč

Previdnost ni, kot vemo, nikoli odveč. Tržaški karabinjerji so za te praznične dni spisali nekaj koristnih nasvetov, kako previdno in odgovorno ravnati za zaščito naših domov in premoženja. Prazni domovi so namreč za tatove med prazniki še toliko bolj vabljiv plen.

V letu, od katerega smo se poslovili, so tržaški karabinjerji prejeli 1900 prijav zaradi tatvin, to je precej manj v primerjavi z letom 2024, ko so jih prešteli 2240. Pri tatvinah v stanovanjih so zabeležili 34-odstotni upad, kar je znak učinkovitega preventivnega delovanja, tudi število ropov, ki so jih obravnavali, se je znatno zmanjšalo. Karabinjerji se zavedajo, da tovrstna kazniva dejanja močno vplivajo na življenje ljudi in pustijo neizbrisen pečat v njihovem psihičnem čustvovanju. Da bi koristno zaščitili dom in premoženje pred nepridipravi, so zato sestavili nekaj preprostih nasvetov oziroma namigov.

Kako preprečimo krajo v domačem stanovanju? Karabinjerji svetujejo, naj vedno zapiramo vhodna vrata v stavbo in naj slednjih ne odpirajmo, če ne poznamo osebe, ki pozvoni na naš domofon. Če je le mogoče, svetujejo namestitev protivlomnih naprav, ki jih je danes mogoče nadzorovati tudi s pametnim telefonom in so po potrebi povezane z nujnimi telefonskimi številkami - tujcem pa seveda ne gre razkrivati, kakšno opremo ste namestili doma in če imate morebiti sef. Koristna so tudi protivlomna vrata s kukalom in varnostno ključavnico, prav tako videokamere. Če imate alarmno napravo, jo seveda vklopite, ko odidete.