Lani se je število migrantov podvojilo

V tržaških azilnih domovih je bilo lani 6489 migrantov, število novih prihodov pa se je skoraj podvojilo v primerjavi z letom prej (4829 proti 2624). Ta podatek sicer ni presenetljiv, saj se je migracijski val leta 2020 zaradi pandemije bistveno upočasnil. Največ ljudi je pribežalo iz Afganistana (1185), Pakistana (2576) in Bangladeša (782), močno je naraslo število beguncev iz Indije in Nepala. Za mednarodno zaščito je lani zaprosilo 95 ljudi iz Indije in 405 oseb iz Nepala. Povečalo se je tudi število turških beguncev, ki jih v tržaških nastanitvenih centrih ni bilo videti nekaj let. V primerjavi s preteklimi leti pa se je lani znižalo število beguncev iz Iraka (263). Če se bo ta trend prihodov migrantov nadaljeval, bi lahko javni sistem sprejemanja migrantov kolapsiral.

S temi številkami so postregli na današnjem srečanju na sedežu tržaške Karitas, kjer sta prisotne nagovorila direktor škofijske Karitas Alessandro Amodeo in predsednik solidarnostnega konzorcija ICS Gianfranco Schiavone. Slednji je natančno analiziral statistiko lanskoletnih prihodov, ob tem pa povedal, da so na Tržaškem največ migrantov sprejeli med aprilom in novembrom, medtem ko je bilo v zimskih mesecih število prihodov nizko. In ker je letošnji trend prihodov migrantov podoben lanskemu, se humanitarne organizacije, ki migrantom zagotavljajo nastanitev, bojijo, da za nove prišleke ne bodo imeli več prostih mest. Tudi zato, ker je azilni dom na Fernetičih, Casa Malala, trenutno polno zaseden, saj v njem bivajo ukrajinski begunci.