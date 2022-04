LAS Kras zbira ponudbe za »naj« doživetja

»Iz našega ozemlja želimo izvleči čimveč, ves potencial, ki ga imata morje in Kras, in pri tem ponuditi domačim proizvajalcem, agencijam in podjetjem možnost zaslužka.« Z besedami, ki gledajo v boljšo, post-koronsko prihodnost je predsednik akcijske skupine LAS Kras David Pizziga uvedel ponedeljkovo predstavitev razpisa za Promocijo aktivnih turističnih doživetij 2022. Koledar dogodkov, ki ga skupina že tretje leto pripravlja v sodelovanju z deželno turistično agencijo PromoTurismoFvg, bo vključeval najboljša aktivna doživetja, ki učinkovito promovirajo bogastvo mesta in podeželja na različnih področjih sprejemanja obiskovalcev, predvsem turistov. »Naše ozemlje je za nišni turistični trg. Proizvodi so kakovostni, a dragi. Ne more si jih privoščiti vsak žep. Zato ciljamo na počasni turizem in na to, da v obiskovalcu vzbudimo željo po spoznavanju ozemlja,« je v hotelu na tržaškem nabrežju še povedal Pizziga.

Z bogatejšo ponudbo želita LAS Kras in PromoTurismo FVG turiste povabiti k daljšemu postanku. Če bi povprečno dvodnevnemu obisku dodali tretji dan, bi to privedlo do 30 odstotnega porasta dobička.

Koledar doživetij je nastal med prvo popolno zaporo in se po besedah Nicole Revelanta, predstavnika PromoTurismo FVG, skoraj naključno vključil v program deželne agencije. »Z željo, da bi pomagali agencijam v trenutku globoke krize, je nastala je prava izložba najlepših doživetij v deželi, med njimi pa je bil Kras še najmanj zastopan. Z željo, da bi koledar v prihodnosti nastajal sam, brez razpisa, vabimo proizvajalce, vodiče in vse, ki doživetja ustvarjajo, naj se prijavijo.« Na razpis se lahko prijavijo posamezniki, njihova strokovna združenja, podjetja, ne pa društva in turistične agencije; besedilo je na voljo na spletni strani galcarso.eu.

Enodnevna doživetja, ki turistu predstavljajo kulturno, zgodovinsko, stvarno in nestvarno dediščino ozemlja, lahko predlagatelji predstavijo do 24. aprila. Izbrani vodeni obiski, degustacije, delavnice in podobno bodo nato vključeni v promocijske strani deželnih turističnih informacijskih centrov in promovirani na družbenih omrežjih ter na spletni strani Trieste.Green.

»Razpis je sicer že zelo priljubljen tako med društvi kot profesionalci,« je na predstavitvi pristavil Enrico Maria Milic za LAS Kras. »Za skupno promocijo pa je zelo pomembno, da imamo vpogled v to, kar ozemlje ponuja.

Želimo namreč, da turist odide z občutkom, da bi lahko pri nas še marsikaj počel in videl, ne pa s prepričanjem, da je v par dneh že vse videl.«

V skupen razpored bodo vključena okolju prijazna doživetja, nova ali že priljubljena, dogodki, ki na primer vključujejo obisk domačih proizvajalcev, in druga iznajdljiva ponudba s Tržaškega in Goriškega. »Leta 2021 smo z skupnim koledarjem doživetij privabili 600 obiskovalcev, turistov in domačinov, ki so na novo spoznali ta ali oni kotiček našega ozemlja,« je dodal Milic in spomnil na lanske najbolj obiskane dogodke. Zelo priljubljeni so bili na primer vodeni ogledi Devinskih sten s plovbo in aperitivom, potapljanje v Miramarski morski oazi WWF, sprehod z avtohtonimi ovcami na cerovski domačiji Antonič, obisk in pripoved o prosekarju na domačiji Klin ter ogled kmetije Devetak na Vrhu.