Lastnih grehov ne prenašati na prihodnje rodove

Študijski dnevi Draga so povezani z ljubeznijo do sočloveka ter s sposobnostjo in močjo dialoga, ki jih danes resnično primanjkuje, kot civilizacija smo v znanstvenem smislu zelo napredovali, a nismo dosegli cilja ustanovne listine Združenih narodov. Tako meni predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar, ki je danes popoldne pod šotorom v parku Finžgarjevega doma na Opčinah nagovorila udeležence jubilejnih 60. študijskih dni Draga 2025. Nanašajoč se na izraelsko nasilje v Gazi in rusko agresijo nad Ukrajino je med drugim ugotovila, da geslo "Nikoli več" ni več univerzalno ter se vprašala, ali je naša vera iskrena ali pa se le uporablja kot opravičilo za grozote. Sama želi svet, kjer vlada mir ter ki temelji na solidarnosti in trajnostnem razvoju za vse in ne samo za posvečene, zato je potrebna razvojna pravičnost, saj je treba misliti na prihodnje generacije. Še je čas, da svojih grehov ne prenesemo na prihodnje rodove, je dejala predsednica, za katero brez etične usmeritve mednarodne skupnosti ne bomo preživeli ne kot Evropa ne kot civilizacija. Če se bomo pogovarjali, se bomo morda v nečem strinjali, če pa se ne bomo pogovarjali, se ne bomo strinjali o ničemer, je prepričana Nataša Pirc Musar.Drugače so se 60. študijski dnevi danes zaključili s podelitvijo 14. Peterlinove nagrade pisatelju Zorku Simčiču in popoldanskim predavanjem novinarja Valentina Areha, diplomata Boža Cerarja in duhovnika Jožeta Pluta Svet, razpet med vojno in mirom. Dopoldne pa sta po maši, ki jo je daroval novi škofov vikar za tržaške slovenske vernike Tomaž Kunaver, zdravnik Janez Dolinar ter filozof in religiolog Lenart Škof govorila o etičnih dilemah ob koncu življenja.