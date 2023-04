Lastnikom gostinskih lokalov naložili globe za skupnih 10.000 evrov

Karabinjerji so v sklopu širše akcije proti izkoriščanju delovne sile in proti delu na črno obiskali več gostinskih lokalov. Ugotovili so več kršitev in naložili globe za skupnih 10.000 evrov.

V enem od barov v središču mesta so ugotovili, da so bili štirje od petih uslužbencev brez potrebnega potrdila o obiskovanju tečajev za varnost na delovnem mestu. V drugem pa so odkrili nezakonit videonadzorni sistem za opazovanje uslužbencev na daljavo. Dva uslužbenca tudi nista imela potrdila o obiskovanju tečajev za varnost. V tretjem javnem lokalu so odredili začasno prekinitev dejavnosti. Odkrili so namreč uslužbenca na črno, poleg tega lastnik ni podal izjave o delovnem sodelovanju družinskih članov in eden od uslužbencev ni opravil tečaja o varnosti na delovnem mestu.