Lažna predstavnica Občine Trst poskusila ogoljufati bazovskega župnika

Konec dober, vse dobro: goljufija je bila naposled preprečena in bazoviški župnik Žarko Škerlj ni bil opeharjen za 1500 evrov.

V sredo je v župnijske urade v Bazovici poklicala ženska. »Predstavila se je in povedala, da kliče v imenu Občine Trst in pojasnila, da je prišlo do napake pri izplačilu prispevka za ogrevanje,« je za Primorski dnevnik danes zaupal Škerlj. Za žensko, ki se mu je predstavila in naj bi bila po rodu s Sicilije, še nikdar prej ni slišal, je pa prisluhnil njenim besedam, saj je bil občino res zaprosil za pomoč pri kritju stroškov obnove sistema za ogrevanje. Občina naj bi prispevek nakazala zgrešeni osebi, je dejala ženska: župnik naj bi imel pol ure časa, da na nek račun preko sistema PostePay poravna 1500 evrov, da bi dela lahko stekla.