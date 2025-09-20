Lažnemu strokovnjaku izročil zlatnino in gotovino

V preteklih dneh je prevarant pošteno ogoljufal starejšega občana. Ta je prejel klic, v katerem mu je neznanec rekel, da je prišlo do ropa v draguljarni in da so roparji za beg uporabili kar njegov avtomobil. Medtem ko je prevarant s starejšim moškim klepetal po telefonu, je njegov pajdaš pozvonil na vrata žrtve in se predstavil kot ocenjevalec zlatnine. Dejal je, da je njegova naloga preveriti, ali je zlatnina, ki jo ima občan doma, mogoče bila ukradena. Nič hudega sluteči gospod ni niti za hip podvomil v te besede in prevarantu izročil vso svojo zlatnino ter povrh še 300 evrov gotovine.

A v tem primeru plen ni dolgo ostal v rokah zvitega goljufa. Tržaški policisti so od kolegov v Vidmu prejeli sporočilo, da se v Trstu nahaja moški, za katerega sumijo, da je goljuf. Izvedeli so, da si je ta izposodil avtomobil. Moškemu so sledili vse do tistega dne, ko so opazili, da je se je v roku par minut napotil v isti stanovanjski blok v centru mesta. Ko je nato vstopil v avtomobil, so ga policisti ustavili in opravili kontrolo. Tako so naleteli na plen, ki ga je nekaj minut pred tem izmaknil pri svoji tarči. Goljufa so tako ujeli med izvajanjem kaznivega dejanja, kar je bil zadosten dokaz, da so ga odpeljali v pripor.

Uspešno akcijo so danes predstavili na kvesturi, kjer ob petkih novinarjem posredujejo tedenski obračun dela. Kot so povedali, je v tem primeru šlo za nekoliko bolj redko obliko prevare, saj se goljufi pogosteje kot strokovnjaki za zlatnino predstavljajo kot karabinjerji, policisti ali odvetniki. Postregli so s podatkom, da je prevarant italijanski državljan, več pa niso želeli povedati, ker je preiskava še v teku. Kriminalisti namreč iščejo še sostorilca, ki nedolžne žrtve kliče po telefonu.

