Na mestnem avtobusu 17/ pri Trgu Santos so našli sumljiv paket, ki bi lahko vseboval bombo. Lokalni policisti so zato odredili evakuacijo za to območje, tudi avtobusne postaje so premaknili na Trg Libertà. Na kraju je bombni oddelek, vojska, lokalna policija in gasilci. Šlo je sicer za lažno bombo, saj je ta vsebovala le stiropor in pluto.

Na tem območju prihaja do večjih zastojev v prometu, tako proti mestnem nabrežju kot proti Miramarskem drevoredu.