Lažni karabinjer ga je ogoljufal za 5000 evrov

Včeraj se je v Trstu spet pripetila goljufija, s katero so nepridipravi oškodovali starejšo osebo. Žrtev je bila tokrat 78-letni prebivalec Kolonkovca, točneje stanovanjskega bloka v Ulici Corelli.

Nepridiprav je gospoda poklical na dom in se pretvarjal, da je karabinjer. Tržačanu je dejal, da se je zgodil rop v draguljarni in da so roparji zbežali z avtom, vpisanem na njegovo ime. Zato je lažni karabinjer zahteval, naj gospod zbere ves denar in dragulje, ki jih ima na domu in naj jih potem izroči moškemu, ki bo prišel urediti situacijo.

78-letnik je to tudi storil in nepridipravom izročil približno 5000 evrov gotovine oziroma draguljev. Pri tem velja spomniti, da ne bodo karabinjerji in drugi varnostni organi nikoli ravnali na tak način.