Lažni karabinjer v Zgoniku zahteval 13.000 evrov

Proseški karabinjerji so aretirali moškega, ki naj bi januarja ogoljufal 82-letno žensko iz Zgonika. 46-letnik iz okolice Neaplja je v preteklosti že zagrešil oziroma bil osumljen tovrstnih kaznivih dejanj, so navedli. Telefoniral je 82-letnici in se ji predstavil kot karabinjer. Pri vzpostavitvi stika naj bi mu pomagali tudi nekateri drugi sodelavci.

Trdil je, da je njen sin povzročil smrtno prometno nesrečo in so ga zato aretirali, so danes povzeli karabinjerji. Povedal naj bi ji, da je za njegovo izpustitev treba plačati varščino, ki znaša 13.000 evrov. Pri goljufiji naj bi mu pomagali tudi nekateri sodelavci.

Še isti večer se je z vlakom vrnil v Neapelj

Nekaj minut po telefonskem klicu se je moški pojavil na njenih vratih v civilnih oblačilih. Prevzel je 1.500 evrov v gotovini ter nakit in zlatnino v vrednosti približno 10.000 evrov, so še rekonstruirali. Gospa je šele kasneje stopila v stik s sinom in ugotovila, da je bila žrtev prevare. Nato je dogodek prijavila karabinjerjem.

Ti so izsledili taksi, ki je v času, skladnem z navedbami v prijavi, pripeljal moškega od železniške postaje v Trstu do gospe v Zgoniku in nazaj. Moški se je še isti večer z vlakom vrnil v okolico Neaplja, kjer živi, so še pojasnili.

Pogosta goljufija

Tržaška sodnica za predhodne obravnave Flavia Mangiante je zanj zahtevala pripor, ki ga mora prestajati v zaporu v Vicenzi, kjer je od konca marca pridržan zaradi podobne goljufije.

Karabinjerji v Italiji beležijo številne primere t.i. »lažnega karabinjerja«. Prebivalce pozivajo, naj bodo izjemno pozorni in takoj prijavijo morebitne sumljive dogodke.