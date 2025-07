Lažni športni klubi nezakonito zaslužili več kot 3 milijone

Uradno so delovala kot amaterska športna društva, vendar so se za njimi skrivale dobičkonosne dejavnosti. Tržaški finančni policisti so danes sporočili, da so razkrinkali štiri lažne klube, ki niso prijavili več kot 3,1 milijona evrov. Plačati bi morali 650.000 evrov dohodninskih dajatev ter približno 500.000 evrov DDV-ja, so navedli.

Navedena športna društva so vrsto let neupravičeno koristila različne davčne ugodnosti in zlorabljala olajšave, ki veljajo za neprofitne organizacije, so utemeljili v daljšem sporočilu za medije. S to potezo so se izognili plačevanju davkov in ustvarjali nelojalno konkurenco podjetjem, ki delujejo zakonito.

Člani četverice športnih društev so bili vpisani zgolj formalno in se niso udeleževali nikakršnih športnih aktivnosti. Šlo je namreč za stranke in uporabnike storitev.