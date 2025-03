Ledolomilec Laura Bassi odplul z ledene celine

Ledolomilec Laura Bassi, ki je v lasti tržaškega inštituta za oceanografijo in eksperimentalno geofiziko OGS, po dveh mesecih zapušča ledeno kraljestvo na Antarktiki. Minulo soboto, 1. marca, je ladja, ki ji poveljuje Franko Sedmak, priplula v pristanišče Lyttelton na Novi Zelandiji, v kratkem pa bo začela pluti proti Italiji. Plovba nazaj domov bo trajala približno 40 dni. S tem se je zaključila poletna italijanska znanstvena odprava, štirideseta po vrsti. Tako kot prejšnja je v ospredje postavila raziskovanje fizikalnih in biokemičnih dinamik določenih območij celine.

Odprava je potekala v okviru italijanskega državnega programa za raziskave na Antarktiki PNRA, ki jo koordinirata center za napredne študije CNR in italijanska agencija za tehnologijo in okolje ENEA. Pri njej je sodelovalo 42 ljudi, posadko pa je sestavljalo 23 oseb. Ledolomilec je z Nove Zelandije odplul 15. decembra, kmalu zatem pa je prišlo do okvare motorja, zaradi katere je raziskovalni projekt potekal nekoliko drugače kot sprva načrtovano.