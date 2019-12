Na Opčinah in v Lonjerju so se davi pojavili lepaki CasaPound proti žrtvam drugega tržaškega procesa. Nalepili so jih na zidove in zabojnike za smeti, na Opčinah tudi na Jadranov sedež in na zid Prosvetnega doma. Žrtve drugega tržaškega procesa zmerjajo s teroristi, spodaj pa je napis »ne’ vittime ne’ martiri« (ne žrtve ne mučenci). Ob imenih Pinka Tomažiča, Viktorja Bobka, Ivana Ivančiča, Simona Kosa in Ivana Vadnala pa so zapisali »associazione terroristica, devastazione in tentata strage« (teroristična združba, razdejanje in poskus pokola).