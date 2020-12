Lesen kažipot balkanske poti

Osem prestolnic, ki simbolno ponazarjajo države in kraje, od koder po dolgi in naporni balkanski poti begunci pripešačijo v Trst. Včeraj so na trgu pred sedežem obmejne policije pri Fernetičih na krajši slovesnosti, ki ji je prisostvoval njen vodja Giuseppe Colasanto, odkrili lesen kažipot z različnimi imeni mest in razdaljo do njih.

Med drugimi je spregovorila tudi repentabrska županja Tanja Kosmina. Izpostavila je, da predstavlja naselje ob italijansko-slovenski meji križišče različnih svetov, identitet, jezikov in misli. V času novega koronavirusa, ko se meje prej zapirajo kot odpirajo, je zato še kako pomembno dokazovati medsebojno sodelovanje in odprtost.

Na vrhu kažipota kraljuje napis Kabul, od katerega nas – kot piše – ločuje 7095 kilometrov. Pod njim smerokaz v najrazličnejše smeri od severa do juga in vzhoda do zahoda kaže proti Istanbulu, Dunaju, Islamabadu, Beogradu, Sarajevu, Rimu in Damasku. V spisku prestolnic pa je zmanjkala Ljubljana. Na seznamu, ki opozarja tudi na sožitje in pomen solidarnosti, je poleg Slovenije izvzeta tudi Hrvaška oziroma njeno glavno mesto Zagreb, čeprav poteka balkanska pot skozi obe državi in naj bi kažipot opozarjal ravno na njene številne etape.