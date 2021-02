Leta 2023 bomo imeli »novo, moderno in večnamensko stavbo«

Od januarja potekajo pri Sv. Ivanu dela na območju Narodnega doma, ki bo po dolgoletnem propadanju kmalu zasijal v sodobni podobi. Postopek poteka v režiji Dežele FJK.

Kaj pomenijo dela na Vrdelski cesti, so se spraševali člani Demokratske stranke (DS) šestega okrožja, ki so za odgovor prosili tržaško občinsko svetnico Valentino Repini. Ta jim je dejala, da naj se za več informacij o obnovitvi tamkajšnjega Narodnega doma obrnejo na Livia Semoliča, odbornika SKGZ, ki že vrsto let spremlja ta postopek. Tajnik šestega krožka DS Gianni Bua je v torek uvodoma razložil, da je tako nastal spletni večer, na katerem je Livio Semolič spregovoril o obnovi Narodnega doma pri Svetem Ivanu.

Semolič je dejal, da se tej temi posveča že vsaj petnajst let in je na kratko predstavil pomembne mejnike, ki so privedli do tega, da danes Narodni dom obnavljajo. Obnovitvena dela naj bi trajala približno 24 mesecev, tako da bomo leta 2023 imeli »novo, moderno in večnamensko stavbo,« je izpostavil Semolič.